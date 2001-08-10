На Камчатке продают вулканический пепел по 1000 рублей за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке предприниматели делают бизнес на пепле, выпавшем с вулкана Шивелуч. Его скупают оптом, а потом продают в розницу, пишет ИА "Кам 24".

В соцсетях постят объявление: куплю вулканический пепел, 1 000 руб/кг. Журналист информационного агентства поговорил с автором поста. Он подтвердил, что скупает пепел оптом, расфасовывает по небольшим емкостям и продает как камчатский сувенир. По словам предпринимателя, раньше, после пеплопадов, он уже реализовывал аналогичные проекты, и товар пользовался спросом у туристов. Доход от подобного бизнеса, как показала практика, практически гарантирован, хотя и не очень высок – несколько десятков тысяч рублей.

Надо сказать, что креативные камчатские предприниматели и раньше зарабатывали (или пытались заработать) на торговле природными продуктами. Даже теми, которые на полуострове можно получить бесплатно, не прилагая для этого серьезных усилий. В 2018 году, например, после того, как на Халактырском пляже (у берега Тихого океана) прошло совещание правительства России, на Авито появилось объявление о продаже банки песка, по которому ходил Дмитрий Медведев (в то время премьер-министр России). Этот сувенир оценили в 100 000 рублей, купил ли его кто-нибудь – неизвестно.