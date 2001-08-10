Тихоокеанское
информационное агентство
12 Апреля 2023
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15:20, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке продают вулканический пепел по 1000 рублей за килограмм

На Камчатке продают вулканический пепел по 1000 рублей за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке предприниматели делают бизнес на пепле, выпавшем с вулкана Шивелуч. Его скупают оптом, а потом продают в розницу, пишет ИА "Кам 24".

В соцсетях постят объявление: куплю вулканический пепел, 1 000 руб/кг. Журналист информационного агентства поговорил с автором поста. Он подтвердил, что скупает пепел оптом, расфасовывает по небольшим емкостям и продает как камчатский сувенир. По словам предпринимателя, раньше, после пеплопадов, он уже реализовывал аналогичные проекты, и товар пользовался спросом у туристов. Доход от подобного бизнеса, как показала практика, практически гарантирован, хотя и не очень высок – несколько десятков тысяч рублей.

Надо сказать, что креативные камчатские предприниматели и раньше зарабатывали (или пытались заработать) на торговле природными продуктами. Даже теми, которые на полуострове можно получить бесплатно, не прилагая для этого серьезных усилий. В 2018 году, например, после того, как на Халактырском пляже (у берега Тихого океана) прошло совещание правительства России, на Авито появилось объявление о продаже банки песка, по которому ходил Дмитрий Медведев (в то время премьер-министр России). Этот сувенир оценили в 100 000 рублей, купил ли его кто-нибудь – неизвестно.

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