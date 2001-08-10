Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В День Космонавтики на Сахалине стартует регистрация на Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" платформы Росмолодежь.События", рассказали ТИА "Острова" организаторы форума.

В островном регионе сегодня стартует регистрация на Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» платформы Росмолодежь.События. Заявки ждут от россиян в возрасте от 16 до 35 лет. О подробностях можно узнать на сайте проекта ostrova-forum.ru. В этом году форум пройдет с 8 по 14 августа в Южно-Сахалинске и примет 500 человек из разных регионов России. Доступ на регистрацию будет открыт в 12:00 по Московскому времени и в 20:00 по Сахалинскому.

«Впервые ребята от 16 лет могут принять участие в форуме «ОстроVа». Мы сделали это специально, для учащихся 10−11 классов, которые желают посетить островной регион, переехать и развиваться вместе с нами. Конечно, мы ждем участников и другой возрастной категории. Ребята, у вас уникальная возможность реализовать свой проект за счет грантов, которые предоставляет федеральное агентство по делам молодёжи. Не упустите эту возможность», − отметил руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области, директор форума Дмитрий Смекалов.

Программный блок форума приготовил три направления, по которым участники смогут реализовать проекты и прокачать свои компетенции: патриотическое воспитание, цифровизация, карьера.

В рамках направления «ОстроVа Цифровизации» участники займутся поиском собственной уникальности, развитием через надпрофессиональные навыки, разработают компетентностную модель и маршрут индивидуального развития. Отдельный блок занятий посвятят промышленному туризму. У форумчан будет возможность получить стажировку на промышленных предприятиях Сахалинской области.

В программе направления «ОстроVа Карьеры» - обсуждение уникальности отечественных производителей, особенностей корпоративной культуры. Форумчане разберутся в том, что работодатель ждет от сотрудника и наоборот. Также сахалинцы и гости острова побывают на экскурсиях в компаниях региона, создадут кадровый резерв Сахалинской области «ТОП-30 участников» и многое другое.

На направлении «ОстроVа Патриотического воспитания» представят лучшие практики движения «МыВместе», обратят внимание на внутренний туризм и развитие малых территорий, разработают бренды и стендовые площадки уникальности и регионов.

Марина Апрускина − волонтёр приюта для животных «Пес и Кот». Девушка давно собирается принять участие в форуме. В этом году решилась подать заявку.

«Я хотела не только принять участие в форуме, но и разработать свой проект. Это уникальная возможность, которой необходимо воспользоваться. Мы часто участвуем в конкурсах для того, чтобы помочь нашим подопечным из приюта. Сейчас я думаю создать проект ярмарки, где кошки и собаки смогут обрести дом. Это пока только разработка. Возможно, она трансформируется во что−то еще. До форума есть время подумать», − поделилась сахалинка Марина Апрускина.

В этом году участники форума «ОстроVа» снова смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи и выиграть до 1,5 миллионов рублей на реализацию своей идеи. Защита проектов пройдет во время проведения форума. Организаторами форума Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи.

«Форум состоится в двух формата: офлайн и онлайн. Это наша традиционная практика. Ребята, которые не смогут пройти отбор на очный форум смогут почаствовать в онлайн−формате. Традиционно они работают, пока на Сахалине ночь. Для ребят также проводят лекции, встречи с интересными людьми. О старте регистрации на онлайн-форум и новшествах этого года мы сообщим дополнительно в социальных сетях проекта», − добавил Дмитрий Смекалов.

Добавим, что сегодня, открывается регистрация не только на Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа». 12 апреля, в 11:00 (мск) Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в эфире интерактивного ток-шоу проведёт презентацию обновленной линейки форумов, которые в 2023 году пройдут под общей темой: «Мы можем больше, когда #МыВместе». Мероприятие состоится в пространстве, в котором участники смогут поделиться идеями и впечатлениями – «Точка рождения инноваций» НИТУ МИСИС. Трансляция будет доступна в официальной группе Росмолодёжи ВКонтакте.

Главным событием станет запуск регистрации участников на форумы Росмолодёжи. В этот день молодые люди от 14 до 35 лет смогут познакомиться с обновленной линейкой форумов Росмолодёжи и подать заявку на регистрацию по своему направлению на платформе Росмолодежь.События Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

География форумов включает 25 регионов от Калининграда до Камчатки. Каждый – будет строиться на принципе формирования тематических и экспертных сообществ. Магистральные тематики форумов охватят сферы и отрасли, интересные молодёжи: медиа, экология, социально-гуманитарные дисциплины, креативные индустрии, предпринимательство и карьера и многое другое.

Форумы Росмолодёжи – это безграничные возможности для участников, которые: позволяют продвинуть свою идею и реализовать проект при поддержке Росмолодёжь.Гранты; способствуют профессиональной самореализации (70% практики и 30% теории), предоставляют стажировки для студентов и трудоустройство для молодых профессионалов в топ-компаниях РФ; помогают протестировать участникам свои гипотезы на Форуме и повторить успеха в родном регионе; а еще дают возможность оказать поддержку тем, кто в этом нуждается и принять участие в совместных акциях с Всероссийским проектом #МыВместе.

Чтобы принять участие мероприятиях платформы Росмолодежь.События – участнику необходимо выбрать форум, близкий ему по тематике, на платформе events.myrosmol.ru, пройти регистрацию и выполнить задания отбора. Участие в форуме бесплатное.