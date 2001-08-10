Тихоокеанское
информационное агентство
12 Апреля 2023
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Сахалинский бизнес поборется за звание "Экспортёр года 2022"
12:53, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс "Лучшее малое предприятие (предприниматель) города"

В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели Южно-Сахалинска, которые являются субъектами МСП.

Напомним, конкурс организован администрацией города и проводится в целях поощрения лучших субъектов предпринимательства. А также для популяризации положительного опыта ведения хозяйственной деятельности по номинациям: 

- «Лучшее предприятие года»; 

-«Лучший предприниматель года»; 

-«Успешный старт»; 

-«Бизнес-леди»; 

- «Общественное признание» (по результатам интернет-голосования). 

Добавим, заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 апреля. Для этого необходимо направить документы в отдел поддержки предпринимательства департамента экономического развития (ул. К. Маркса, 23, 1 этаж, каб. 2) в рабочие дни с 9.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00). Информация о порядке и условиях участия в конкурсе, а также форма заявки и перечень документов размещены на официальном сайте администрации города.

Справки по телефону 300-594 (доб. 5, 1).

 

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