Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на ярмарку трудоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 14 апреля, на площадке учебного центра "Активное образование" (ул. Ленина, 234Б) состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Время проведения - с 11.00 до 16.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Горожане смогут получить информацию о вакансиях, ознакомиться с возможностями бесплатного обучения по востребованным профессиям. Также будут проводиться семинары по поиску работы и построению карьеры, консультации по организации собственного дела. Кроме того, посетители ярмарки смогут получить индивидуальные консультации карьерных консультантов и психологов.

Подробная информация о ярмарке размещена на сайте Южно-Сахалинского центра занятости населения. Записаться на ярмарку трудоустройства можно по ссылке.

Вопросы об участии в мероприятии можно задать по телефону: 43-67-76. Дополнительная информация для работодателей по телефону: 42-41-47.