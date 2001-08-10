Южно-Сахалинск готовится к голосованию за проекты новых общественных пространств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областной центр в пятый раз присоединится к федеральному проекту по выбору объектов для благоустройства. Всероссийское голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проекты, которые выберут жители Южно-Сахалинска будут реализованы в следующем году.

Напомним, за несколько лет в рамках федерального проекта в областной столице новый облик получили скверы: Пограничников, Таможенников, Головнина, Невельского, аллея энергетиков. В 2021 году за инициативу обустройства сквера Авиаторов проголосовало наибольшее число жителей. В 2022 году победителем голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" - стала территория северо-западнее пересечения ул. Пуркаева и пр. Мира. В текущем году этот объект получит новый облик.

Благоустройство общественных пространств является одним из приоритетных направлений работы администрации города подчеркнул мэр Сергей Надсадин.

- С каждым годом в Южно-Сахалинске появляется все больше скверов. При непосредственном участии жителей в нашем городе создаются действительно востребованные пространства. Так, в прошлом году новый облик получил сквер Авиаторов - это еще один объект, реализованный в рамках ФКГС. Новые общественные пространства для Южно-Сахалинска - это не просто места для прогулок, а импульс на позитивные изменения. Именно скверы, бульвары, набережные - придают уникальность облику города, делают Южно-Сахалинск уютным и комфортным. А благодаря федеральному проекту у каждого южносахалинца есть возможность выбрать новые точки притяжения, которые будут приносить радость всем, - отметил Сергей Надсадин.

Дополним, в голосовании могут принять участие жители города от 14 лет. От Южно-Сахалинска будет представлено несколько проектов. Как и в прошлые годы помощь в голосовании жителям островной столицы будут оказывать волонтеры, которые прошли обучение и аккредитацию.