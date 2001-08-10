Южно-Сахалинск готовится к голосованию за проекты новых общественных пространств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Областной центр в пятый раз присоединится к федеральному проекту по выбору объектов для благоустройства. Всероссийское голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Проекты, которые выберут жители Южно-Сахалинска будут реализованы в следующем году.
Напомним, за несколько лет в рамках федерального проекта в областной столице новый облик получили скверы: Пограничников, Таможенников, Головнина, Невельского, аллея энергетиков. В 2021 году за инициативу обустройства сквера Авиаторов проголосовало наибольшее число жителей. В 2022 году победителем голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" - стала территория северо-западнее пересечения ул. Пуркаева и пр. Мира. В текущем году этот объект получит новый облик.
Благоустройство общественных пространств является одним из приоритетных направлений работы администрации города подчеркнул мэр Сергей Надсадин.
- С каждым годом в Южно-Сахалинске появляется все больше скверов. При непосредственном участии жителей в нашем городе создаются действительно востребованные пространства. Так, в прошлом году новый облик получил сквер Авиаторов - это еще один объект, реализованный в рамках ФКГС. Новые общественные пространства для Южно-Сахалинска - это не просто места для прогулок, а импульс на позитивные изменения. Именно скверы, бульвары, набережные - придают уникальность облику города, делают Южно-Сахалинск уютным и комфортным. А благодаря федеральному проекту у каждого южносахалинца есть возможность выбрать новые точки притяжения, которые будут приносить радость всем, - отметил Сергей Надсадин.
Дополним, в голосовании могут принять участие жители города от 14 лет. От Южно-Сахалинска будет представлено несколько проектов. Как и в прошлые годы помощь в голосовании жителям островной столицы будут оказывать волонтеры, которые прошли обучение и аккредитацию.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:16 Сегодня На Сахалин прибывают добровольцы для прохождения военной подготовки и дальнейшего убытия в зону СВО
09:00 Сегодня Подборка отечественных фильмов о космосе ко Дню космонавтики
09:37 Сегодня Более 3500 обращений граждан поступило а администрацию города с начала года
10:20 Сегодня "Горный воздух" показал наибольший прирост турпотока за год
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
16:07 6 Апреля Управляющие компании Южно-Сахалинска начали подавать предварительные заявки на ремонт дворов
14:52 5 Апреля В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка
10:30 6 Апреля На Сахалине мигранту из Центральной Азии дали 12 лет за спонсирование терроризма
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
10:28 16 Марта Обучение у лучших педагогов Музыкальной академии Ларисы Долиной бесплатно пройдут 27 сахалинцев
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?