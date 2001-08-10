На Сахалин прибывают добровольцы для прохождения военной подготовки и дальнейшего убытия в зону СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Со всех уголков нашей страны на остров Сахалин прибывают добровольцы для заключения контракта с МО РФ и дальнейшего прохождения военной службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Одним из таких добровольцев является Юрий, он приехал в островной регион из Московской области для прохождения военной подготовки на полигоне армейского корпуса ВВО.
Юрий из семьи военнослужащих, его отец служил в одной из воинских частей Приморского края. Дед Юрия вместе со своими пятью братьями во время Великой Отечественной войны отправились на фронт с Украины. Прошли всю войну и все шесть братьев вернулись домой живыми и невредимыми.
Вот и он не смог остаться в стороне и принял решение пойти добровольцем и защитить родину своих предков – Украину от неонацистов. По прибытию на Сахалин он был зачислен в мотострелковое соединение армейского корпуса ВВО и на данный момент проходит военную подготовку на полигоне «Троицкий». После чего планирует отправиться в зону проведения СВО для выполнения боевых задач.
В армии Юрий служил более 30-ти лет назад, поэтому сейчас он восстанавливает навыки боевой стрельбы из стрелкового оружия, автоматических гранатомётов станковых АГС-17, выполняет метание боевых гранат РГД-5, а также осваивает другие военные дисциплины.
Во время службы по призыву он был пулемётчиком, поэтому с пулемётом «Калашникова» он как говорится «на ты», все мишени на дальностях от 150 до 350 метров поражены с первых выстрелов.
Но сейчас это не основная его военная специальность. Юрий решил освоить новое для него дело, стать оператором разведывательных квадрокоптеров, то есть быть глазами своей боевой группы. По окончанию курса подготовки оператора квадрокоптера, военнослужащие получают сертификат государственного образца, что, конечно же, может пригодиться в дальнейшей гражданской жизни.
Он уже с лёгкостью управляет современной техникой и выполняет все задачи поставленные инструкторами. В основном это провести разведку местности, определить огневые позиции «противника», скорректировать огонь артиллерии.
Помимо этого, он освоил стрельбу из гранатомёта АГС-17 «Пламя». Уже на первом занятии он научился определять расстояние до цели, выполнять корректировку огня, пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, ну и конечно поражать мишени имитирующие скопление живой силы условного противника.
Занятия на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров и инструкторов, в том числе участников специальной военной операции (СВО).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:16 Сегодня На Сахалин прибывают добровольцы для прохождения военной подготовки и дальнейшего убытия в зону СВО
09:00 Сегодня Подборка отечественных фильмов о космосе ко Дню космонавтики
09:37 Сегодня Более 3500 обращений граждан поступило а администрацию города с начала года
10:20 Сегодня "Горный воздух" показал наибольший прирост турпотока за год
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
16:07 6 Апреля Управляющие компании Южно-Сахалинска начали подавать предварительные заявки на ремонт дворов
14:52 5 Апреля В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка
10:30 6 Апреля На Сахалине мигранту из Центральной Азии дали 12 лет за спонсирование терроризма
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
10:28 16 Марта Обучение у лучших педагогов Музыкальной академии Ларисы Долиной бесплатно пройдут 27 сахалинцев
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?