На Сахалин прибывают добровольцы для прохождения военной подготовки и дальнейшего убытия в зону СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Со всех уголков нашей страны на остров Сахалин прибывают добровольцы для заключения контракта с МО РФ и дальнейшего прохождения военной службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Одним из таких добровольцев является Юрий, он приехал в островной регион из Московской области для прохождения военной подготовки на полигоне армейского корпуса ВВО.

Юрий из семьи военнослужащих, его отец служил в одной из воинских частей Приморского края. Дед Юрия вместе со своими пятью братьями во время Великой Отечественной войны отправились на фронт с Украины. Прошли всю войну и все шесть братьев вернулись домой живыми и невредимыми.

Вот и он не смог остаться в стороне и принял решение пойти добровольцем и защитить родину своих предков – Украину от неонацистов. По прибытию на Сахалин он был зачислен в мотострелковое соединение армейского корпуса ВВО и на данный момент проходит военную подготовку на полигоне «Троицкий». После чего планирует отправиться в зону проведения СВО для выполнения боевых задач.

В армии Юрий служил более 30-ти лет назад, поэтому сейчас он восстанавливает навыки боевой стрельбы из стрелкового оружия, автоматических гранатомётов станковых АГС-17, выполняет метание боевых гранат РГД-5, а также осваивает другие военные дисциплины.

Во время службы по призыву он был пулемётчиком, поэтому с пулемётом «Калашникова» он как говорится «на ты», все мишени на дальностях от 150 до 350 метров поражены с первых выстрелов.

Но сейчас это не основная его военная специальность. Юрий решил освоить новое для него дело, стать оператором разведывательных квадрокоптеров, то есть быть глазами своей боевой группы. По окончанию курса подготовки оператора квадрокоптера, военнослужащие получают сертификат государственного образца, что, конечно же, может пригодиться в дальнейшей гражданской жизни.

Он уже с лёгкостью управляет современной техникой и выполняет все задачи поставленные инструкторами. В основном это провести разведку местности, определить огневые позиции «противника», скорректировать огонь артиллерии.

Помимо этого, он освоил стрельбу из гранатомёта АГС-17 «Пламя». Уже на первом занятии он научился определять расстояние до цели, выполнять корректировку огня, пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, ну и конечно поражать мишени имитирующие скопление живой силы условного противника.

Занятия на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров и инструкторов, в том числе участников специальной военной операции (СВО).