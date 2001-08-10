"Горный воздух" показал наибольший прирост турпотока за год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сервис бронирования отелей МТС Travel с помощью геоаналитической платформы GeoEffect от МТС проанализировал турпоток на крупнейших горнолыжных курортах страны. Наибольший прирост турпотока за год показали курорты "Горный воздух" в Сахалинской области и "Абзаково" в Республике Башкортостан - количество посетителей из других регионов там выросло на 20% год к году.

Самыми частыми посетителями "Горного воздуха" стали жители Владивостока - 32% от всех приезжих туристов. На втором месте туристы из Хабаровска - 23%. На третьем - из Москвы - 15%. Далее по активности следуют жители из Благовещенска - 5% и Санкт-Петербурга - 4%.

МТС Travel также проанализировала, на каких курортах отдыхает наибольшее количество местных лыжников и сноубордистов. Среди них оказался курорт в Сахалинской области, где 77% посетителей от всего количества туристов - местные жители. Также популярными курортами среди местных жителей оказались "Красная сопка" на Камчатке(94% местных), "Хвалынск" в Саратовской области (60%). На курортах "Губаха" в Пермском крае и "Свияжские холмы" в Татарстане по 57% отдыхающих в этом сезоне были местными жителями.

Самым популярным курортом в этом горнолыжном сезоне стали склоны Сочи("Красная поляна", "Роза Хутор", "Газпром").

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. Был проанализирован турпоток на 15 наиболее популярных горнолыжных курортах России. В исследовании учитывались путешественники, посетившие горнолыжные курорты с 1 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года и с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года.

Справка

МТС Travel - дочерняя компания и часть цифровой экосистемы МТС, которая создает сервисы для путешественников по России и миру. Для развития отельного направления в 2022 году МТС Travel приобрела компанию "Броневик" (бренд Bronevik.com).

Геоаналитическая платформа GeoEffect дает возможность принимать управленческие решения на основе объективных обезличенных данных о численности и составе населения, миграциях, туристических потоках, нагрузке на инфраструктуру, оценивать эффективность новых локаций для торговых точек, офисов, гостиниц и других объектов, а также анализировать аудиторию мероприятий и фестивалей. Это первое в России полностью автоматизированное "коробочное" решение, которое позволяет пользователю даже без опыта работы с Big Data самостоятельно формировать нужную аналитику и статистику. Этими возможностями пользуется 46 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург и Ростовскую область.