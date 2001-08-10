Центр бокса на Сахалине сдадут в октябре этого года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Центр бокса в Южно-Сахалинске расположится в здании площадью более 5 тысяч квадратных метров. В нем одновременно смогут заниматься более 400 спортсменов, зрительские трибуны также рассчитаны более, чем на 400 человек. Работы на объекте идут по графику. С инспекционной поездкой на стройплощадке побывал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Федерация бокса России совместно с правительствами регионов на протяжении последних лет реализует в стране программу строительства центров бокса. У нас желающих заниматься этим видом спорта с каждым годом все больше, спортсменам требуются новые площадки. Поэтому было принято решение ускорить строительство центра. Это будет спортивный объект высокого уровня, в котором можно будет проводить как всероссийские, так и международные соревнования, – отметил Валерий Лимаренко.
В здании площадью более 5 тысяч квадратных метров разместятся тренировочный и тренажерный залы, раздевалки, душевые, процедурный кабинет, тренерские и судейские комнаты, кабинеты административного персонала, буфет, гардеробная, служебно-бытовые и технические помещения и конференц-зал.
– Объем работ выполнен более, чем наполовину. Сейчас идет прокладка внутренних инженерных сетей, в том числе системы кондиционирования, наружных сетей связи, щитового, вентиляционного оборудования, кабелей слаботочных систем, устройство фасада, монтаж витражей, укладка керамической плитки в санузлах и душевых. На объекте работает около 50 человек, идем по графику, с финансированием проблем нет, материалы есть, – рассказал руководитель «Дирекции по реализации программ строительства Сахалинской области» Игорь Крууз.
На последнем этаже строители готовят универсальную спортивную зону со зрительными трибунами на 430 мест, рингами, которые можно при желании убрать и переоборудовать зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом.
– Боксерское сообщество Сахалинской области ждёт открытия центра с нетерпением. В разных районах у нас занимаются около 1800 ребят, а секцию бокса южно-сахалинской спортшколы «Кристалл» посещают 150 спортсменов. Нам бы хотелось сохранить действующие отделения бокса в областном центре, однако город растет, поэтому уже нужны и новые залы, где дети могли бы тренироваться. Уверен, что новый спортобъект станет центром притяжения для любителей бокса и местом, где мы сможем проводить соревнования разных уровней, – прокомментировал исполняющий обязанности председателя Сахалинской Федерации бокса, тренер по боксу СШ «Кристалл» Николай Слищук.
Напомним, в Южно-Сахалинске продолжается строительство ряда масштабных спортобъектов. В следующем году тысячи спортсменов примет легкоатлетический манеж. Кроме того, «Газпром» в рамках инвестиционной программы возводит два объекта: пятиэтажный центр водных видов спорта и универсальный спорткомплекс, где будут проводиться тренировки и соревнования по волейболу, баскетболу и спортивной гимнастике.
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