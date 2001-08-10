Более 3500 обращений граждан поступило а администрацию города с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство из них касались вопросов коммунального и дорожного хозяйства, также от горожан поступали сигналы о нарушении правил благоустройства, парковках на газонах, о ненадлежащем качестве расчистки управляющими компаниями от снега дворовых территорий в зимний период, складировании снежных масс, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отмечают в департаменте по работе с обращениями и сообщениями граждан, все больше горожан выбирают форму электронного взаимодействия, направляя свои обращения на электронную почту: [email protected] или заполняя форму на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/816).

Рассмотрение обращений осуществляется по компетенции структурными подразделениями, за соблюдением порядка рассмотрения ведется строгий контроль.

По-прежнему популярностью среди населения пользуются альтернативные способы взаимодействия с администрацией города. На долю сервисов "Сахалин.Онлайн" (более 2 тысяч сообщений), "Мобильная приемная" и "Решаем вместе" (более 400 сообщений) приходится до 70 % поступающих обращений.

Электронные сервисы позволяют оперативно реагировать на полученные сигналы и получать обратную связь от жителей, оценку принятых структурными подразделениями мер.

Также более 60 человек было принято в ходе выездных личных приемов руководителей структурных подразделений жителей планировочных районов и сел городского округа в первом квартале 2023 года. Наиболее активное население в селах Березняки и Луговое, вопросы касались переселения из аварийного жилья, дорожного строительства, также в ходе приемов обсуждались индивидуальные земельные вопросы. Практика выездных приемов будет продолжаться, жители отдаленных районов смогут решать вопросы на местах, без необходимости выезда в администрацию города.

Кроме этого, ежедневно жители города направляют сообщения в официальные аккаунты мэра Сергея Надсадина и администрации Южно-Сахалинска. Все обращения специалисты муниципального центра управления берут в работу до полного решения. Так, за 1 квартал 2023 года Муниципальный центр управления отработал 4344 обращения. Из них 2507 обращений поступили через Центр управления регионом, 1837 - в соцсети мэра и города.