Тихоокеанское
информационное агентство
12 Апреля 2023
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20:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы в зарубежных поездках смогут бесплатно пользоваться связью при бронировании отелей

Сахалинцы в зарубежных поездках смогут бесплатно пользоваться связью при бронировании отелей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Теперь путешественники, оформившие бронирование отеля на МТС Travel, смогут без доплат пользоваться за границей мобильным интернетом, бесплатно принимать входящие вызовы и звонить, расходуя свои стандартные пакеты услуг, как будто не покидали Россию. Клиенты сервиса получат скидку 100% на опцию "Забугорище" при условии бронирования зарубежного отеля до 31 мая 2023 года и заселения в отель до конца августа 2023 года.

«С самого начала мы задумывали МТС Travel не просто как сервис бронирования отелей, а как площадку для организации полноценной поездки, и сейчас мы сделали еще один шаг к формированию комплексного продукта для путешественников. Удобный отель и качественная бесплатная связь за границей — незаменимые атрибуты путешествий, которые могут стать более доступными и выгодными благодаря экосистеме МТС», — прокомментировала вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

На сайте и в мобильном приложении МТС Travel можно забронировать десятки тысяч отелей по России и за рубежом, в том числе в наиболее популярных у путешественников странах — Турции, ОАЭ, Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане и других. Оплатить бронирование, в том числе и зарубежное, можно картами российских банков.

О сервисе МТС Travel

МТС Travel - дочерняя компания и часть цифровой экосистемы МТС, которая создает и развивает сервисы для путешествий по России и миру. Для развития отельного направления 2022 году МТС Travel приобрела компанию «Броневик» (бренд Bronevik.com).

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