В Южно-Сахалинске началось обследование дворов, отремонтированных в прошлом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как обновленный двор пережил зиму проверяет комиссия в составе представителей городского управления дорожного хозяйства и благоустройства, общественного дорожного совета при участии и в присутствии подрядчиков — исполнителей работ. Сегодня состоялся выезд во дворы на ул. Сахалинской, 32 и 100, где в прошлом году завершились капитальные ремонты территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, на ул. Сахалинской, 32 были заменены подземные инженерные коммуникации, система освещения двора, асфальтовое покрытие проездов и пешеходных зон и бордюры, установлены новые детские и спортивные площадки с безопасным покрытием, выполнено озеленение и сделаны декоративные дорожки.
- Мы не выявили трещин, провалов, пучений грунта. Состояние двора удовлетворительное. Критических замечаний к подрядчику нет, - резюмировал заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Виктор Паршин.
Во дворе на ул. Сахалинской, 100 в прошлом году заменили основание под проезжей частью, уложили новый асфальт, установили бордюры и провели мероприятия по озеленению. Обследование показало, что объект хорошо пережил зиму.
Принципиальных нареканий нет и у общественников. Как отметил председатель городского дорожного совета Валерий Ерохов, после того, как оба двора были освобождены от не эксплуатируемых объектов, на освободившихся пространствах удалось организовать действительно комфортные и просторные площадки для отдыха и прогулок жителей.
Он также подчеркнул наличие устойчивого диалога между общественниками и муниципальной властью: в работе над проектами и затем при их реализации администрация Южно-Сахалинска всегда идет навстречу пожеланиям и рекомендациям членов совета, которые напрямую представляют интересы жителей.
Работа по обследованию капитально отремонтированных территорий продолжается. В случае обнаружения дефектов на объектах, находящихся на гарантии, они будут устранены силами подрядчиков в рамках гарантийных обязательств.
Отметим, что создание комфортной городской среды — приоритет администрации и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Так, в рамках конструктивного диалога с региональным правительством и поддержке губернатора Валерия Лимаренко в этом году различными видами ремонтных работ планируется охватить сотни городских дворов.
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