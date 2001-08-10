Тихоокеанское
информационное агентство
12 Апреля 2023
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16:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Синегорска приглашают на прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 12 апреля,  для жителей села Синегорск пройдет личный прием руководителем департамента городского хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в 16.00 в отделе по управлению территорией с. Синегорск по адресу: ул. Коммунистическая, 16.

Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам: 239-246, 300-765(2).

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