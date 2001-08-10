В Сахалинской области открывается навигация для маломерных судов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 11 апреля 2023 года сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области провели пресс-брифинг по вопросам открытия навигационного периода 2023 года. Перед собравшимися журналистами на мероприятии выступили начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Игорь Ямуков, начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Сахалинской области Александр Соколов и начальник поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области Дмитрий Кублицкий.

Использование водных объектов общего пользования в границах Сахалинской области для плавания на маломерных судах определяются постановлением Правительства Сахалинской области №299 от 11.07.2019 г. Установленные периоды навигации:

- залив Анива - в период с 15 апреля до 15 ноября;

- мыс Анива - мыс Терпения - в период с 15 апреля до 15 ноября;

- мыс Крильон - мыс Тык - в период с 15 апреля до 15 ноября;

- мыс Терпения - мыс Елизаветы - в период с 15 мая до 15 ноября;

- мыс Тык - мыс Марии - в период с 1 июня до 15 октября;

- пролив Кунаширский, пролив Советский - пролив Фриза - в период с 1 апреля до 15 ноября;

- пролив Фриза - полуостров Камчатка - в период с 1 мая до 15 ноября, а на несудоходных водных объектах - после спада паводковых вод до ледостава.

Запрещено использование нижеследующих водных объектов для плавания на маломерных судах:

- бассейн реки Найба (Муниципальное образование городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации), за исключением участка от устья реки вверх по течению 1,5 км, в период с 1 июля по 31 октября;

- бассейн реки Поронай (Муниципальное образование Поронайский городской округ), за исключением участка от устья реки вверх по течению 9 км, в период с 1 июля по 30 сентября;

- бассейн реки Таранка (Кенга) (Муниципальное образование Поронайский городской округ) в период с 1 июля по 30 сентября;

- бассейн реки Тымь (Муниципальное образование "Тымовский городской округ") в период с 1 июля по 30 сентября;

- участок реки Тымь (Муниципальное образование "Городской округ Ногликский") в границах от устья реки Чачма до устья реки Ульвер в период с 1 июля по 30 сентября.

«Судоводитель, при выходе на воду, при себе должен иметь следующие документы: удостоверение на право управления маломерным судном; судовой билет маломерного судна или его копию, заверенную в установленном порядке; документ на право пользования судном (при отсутствии на борту собственника судна или судовладельца).» - рассказал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Сахалинской области Александр Соколов.

Нормы снабжения спасательными и сигнальными средствами маломерных судов морских районов плавания:

- спасательные круги при общем количестве людей на борту МС до 8 человек - 2 круга; до 12 человек - 3; - лини спасательных кругов - 1-2 шт. длиной не менее 20 м.;

- спасательные жилеты - по одному жилету на каждого человека на МС;

- теплозащитные средства - на каждого человека, находящегося на судне;

- парашютные ракеты красные -3 шт;

- фальшфейеры: белые - 4, красные - 4;

- якорь с якорным канатом длиной не менее 25 м;

- ведро;

- черпак.

Для плавания на несудоходных водных объектах:

- спасательные жилеты -по одному жилету на каждого человека на МС;

- якорь с якорным канатом длиной не менее 25 м;

- ведро;

- черпак.

Также хотим напомнить, что Статья 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим право управления:

1.Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления, влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

3. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.

Затем о правилах безопасности на воде напомнил начальник поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области Дмитрий Кублицкий – «Основными причинами гибели на воде являются: неумение плавать, употребление спиртных напитков, оставление детей без присмотра, нарушение правил безопасности на воде». Также Дмитрий рассказал основные меры безопасности при купании:

купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева;

температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в воде нужно не более 20 минут;

не следует выходить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что влечет остановку сердца;

нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам.

Соблюдение этих несложных правил сохранит жизнь и здоровье на летнем отдыхе у водоемов, принесет массу положительных эмоций.

Информацию о получении государственных услуг по регистрации маломерных судов, прохождения освидетельствований маломерных судов и аттестации судоводителей на право управления маломерными судами, можно получить по месту регистрации маломерного судна, на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области по адресу www.65.mchs.gov.ru или через портал Государственных услуг www.gosuslugi.ru.