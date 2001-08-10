Южносахалинцев и гостей города приглашают на пасхальную ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничное тематическое мероприятие состоится в субботу, 15 апреля, на торговой площадке южнее «Дома торговли» (пр. Мира, 106А). В 11.00 стартует культурно-развлекательная программа, в рамках которой с 12.00 до 13.00 пройдет мастер-класс по окрашиванию яиц, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Широкий ассортимент продукции на ярмарке представит ряд островных производителей, в том числе птицефабрика «Островная». Посетители смогут приобрести рыбу, мясо, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, молоко и молочную продукцию, яйца и куриную продукцию. Также гости ярмарки смогут купить к праздничному столу куличи и пасхи.

Тематическая торговля продлится с 10.00 до 16.00.

Напомним, что на территории городского округа действует 9 площадок, где южносахалинцы могут приобрести продукцию местных производителей по доступным ценам. Ярмарка у «Дома торговли» по пр. Мира, 106А, является муниципальной.

В 2023 году в Южно-Сахалинске планируется провести 10 масштабных тематических ярмарок. Помимо ярмарки, посвященной Пасхе, к примеру, ярмарка к 1 мая, ко Дню России, Дню рыбака и Дню торговли, книжная, новогодняя ярмарки. На них традиционно будут организованы концертная программа, мастер-классы и другие развлекательные мероприятия.