Южносахалинцев и гостей города приглашают на пасхальную ярмарку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Праздничное тематическое мероприятие состоится в субботу, 15 апреля, на торговой площадке южнее «Дома торговли» (пр. Мира, 106А). В 11.00 стартует культурно-развлекательная программа, в рамках которой с 12.00 до 13.00 пройдет мастер-класс по окрашиванию яиц, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Широкий ассортимент продукции на ярмарке представит ряд островных производителей, в том числе птицефабрика «Островная». Посетители смогут приобрести рыбу, мясо, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, молоко и молочную продукцию, яйца и куриную продукцию. Также гости ярмарки смогут купить к праздничному столу куличи и пасхи.
Тематическая торговля продлится с 10.00 до 16.00.
Напомним, что на территории городского округа действует 9 площадок, где южносахалинцы могут приобрести продукцию местных производителей по доступным ценам. Ярмарка у «Дома торговли» по пр. Мира, 106А, является муниципальной.
В 2023 году в Южно-Сахалинске планируется провести 10 масштабных тематических ярмарок. Помимо ярмарки, посвященной Пасхе, к примеру, ярмарка к 1 мая, ко Дню России, Дню рыбака и Дню торговли, книжная, новогодняя ярмарки. На них традиционно будут организованы концертная программа, мастер-классы и другие развлекательные мероприятия.
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