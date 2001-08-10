Более 30 дворов в Сахалинской области благоустроят в рамках федерального проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На капитальный ремонт придомовых территорий на островах из бюджета РФ выделено 209 млн рублей. Благодаря Президентской единой субсидии во дворах приведут в порядок тротуары и проезды, создадут условия для маломобильных жителей, высадят кустарники и деревья, при необходимости обустроят зоны отдыха, спортивные и детские площадки, рассказали ТИА "ОСтрова" в городской администрации.

Дворы, которые преобразят в этом году, выбрали сами сахалинцы и курильчане в ходе онлайн-голосования на платформе обратной связи. В результате был сформирован перечень придомовых территорий, которые, по мнению жителей, больше всего нуждаются в благоустройстве.

– Мы будем приводить в порядок детские площадки, асфальтовое покрытие, устанавливать необходимые малые архитектурные формы: лавочки, урны, беседки. Контролировать ход работ и принимать результат будут сами жители дворов. В дальнейшем островитяне смогут совместно с управляющими компаниями дополнять дворовые пространства по своему усмотрению: создавать палисадники, устанавливать дополнительные архитектурные элементы, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Активные жители могут контролировать ход работ в своих дворах и задавать интересующие вопросы по номеру горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться можно также через WhatsApp: 8 (924) 884-42-03 (с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00).

– С нетерпением ждем, когда на месте нашего разбитого двора появятся новые интересные и безопасные для детей, а также комфортные для взрослых зоны отдыха, – поделилась жительница областного центра Алена Рязанцева.

Напомним, проект «1000 дворов» реализуется на Дальнем Востоке по поручению президента России Владимира Путина. Курирует проект вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Проект направлен на обновление городской инфраструктуры и повышение индекса качества городской среды.