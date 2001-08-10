Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2023
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12:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Птицефабрика "Островная" проведет выездную торговлю с 11 по 15 апреля

Птицефабрика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Птицефабрика для удобства жителей сел и отдаленных районов Южно-Сахалинска организует выездную торговлю фирменной продукцией, рассказали ТИА "Острова" в городской админитсрации.

Автолавка местного товаропроизводителя будет работать по следующему графику:

Вторник, 11 апреля:

- Ново-Александровск (около поликлиники № 6), до 15.00;

- Ж/д больница (ул. Украинская, 10), до 15.00;

Среда, 12 апреля:

- Дальнее (около «Столичного», ул. Большая полянка), с 10.00 до 15.00;

- Дальнее (у магазинов, перекресток Ударной и Садовой), 10.00-16.00;

- Луговое (около магазина «Странник»), с 10.00 до 15.00.

Четверг, 13 апреля:

- Ново-Александровск (около поликлиники № 6), 10.00 - 13.30.

- Ново-Александровск (около Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства), 14.30-16.00

- Ж/д больница (ул. Украинская, 10), 10.00-12.30.

Пятница, 14 апреля:

- «Дом торговли» (пр. Мира, 106), 10.00-15.00.

Также птицефабрика информирует, что 14 апреля выездная торговля будет идти в с. Троицкое Анивского района около сельсовета с 10.00 до 15.00.

Суббота, 15 апреля:

- «Дом торговли» (пр. Мира, 106), 10.00-16.00.

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