Птицефабрика "Островная" проведет выездную торговлю с 11 по 15 апреля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Птицефабрика для удобства жителей сел и отдаленных районов Южно-Сахалинска организует выездную торговлю фирменной продукцией, рассказали ТИА "Острова" в городской админитсрации.
Автолавка местного товаропроизводителя будет работать по следующему графику:
Вторник, 11 апреля:
- Ново-Александровск (около поликлиники № 6), до 15.00;
- Ж/д больница (ул. Украинская, 10), до 15.00;
Среда, 12 апреля:
- Дальнее (около «Столичного», ул. Большая полянка), с 10.00 до 15.00;
- Дальнее (у магазинов, перекресток Ударной и Садовой), 10.00-16.00;
- Луговое (около магазина «Странник»), с 10.00 до 15.00.
Четверг, 13 апреля:
- Ново-Александровск (около поликлиники № 6), 10.00 - 13.30.
- Ново-Александровск (около Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства), 14.30-16.00
- Ж/д больница (ул. Украинская, 10), 10.00-12.30.
Пятница, 14 апреля:
- «Дом торговли» (пр. Мира, 106), 10.00-15.00.
Также птицефабрика информирует, что 14 апреля выездная торговля будет идти в с. Троицкое Анивского района около сельсовета с 10.00 до 15.00.
Суббота, 15 апреля:
- «Дом торговли» (пр. Мира, 106), 10.00-16.00.
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