На набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске возобновилась активная фаза работ по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сейчас строители завершают завоз инертных материалов. Большая их часть уже на объекте. Это 1,5 тыс. кубометров скального грунта и 700 - щебня. Часть материала уложена как основание под брусчатку, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

По словам заместителя генерального директора по развитию компании «ЛИГО-дизайн трейдинг», выполняющей работы на объекте, Сергея Табакова, подземные инженерные коммуникации проложены. В ближайшее время будут смещены границы стройки к проезжей части ул. Сахалинской. На расширенном участке демонтируют старую брусчатку и бордюры, уложат основание и свежую тротуарную плитку. Это позволит обеспечить эстетическую целостность набережной.

Здесь также предусмотрены пешеходные и велодорожки, скамейки для отдыха, современное освещение. На набережной установят стелу с портретами почетных жителей Южно-Сахалинска.

В конце прошлого года были также выполнены работы по строительству основания под новый пешеходный мост, реализация которого намечена во второй очереди.

Напомним, реализация проекта по благоустройству находится на личном контроле главы Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, который отметил не только его востребованность как современного общественного пространства у южносахалинцев, но и назвал актуальным примером комплексного развития территорий.

Мероприятия ведутся в рамках первой очереди благоустройства. Они стали возможны благодаря содействию и финансовой поддержке регионального правительства и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Работы идут по графику, без задержек сроков. Плановое завершение очереди — 30 июля.

Вторая очередь благоустройства затронет северный берег реки Рогатки. В марте проект получил поддержку городской общественности. Муниципалитет направил заявку на его финансирование за счет средств федерального бюджета.