Главгосэкспертиза выдала положительное заключение новому аэровокзалу в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главгосэкспертиза России рассмотрела корректировки проекта нового аэровокзала Южно-Сахалинска с учетом увеличения пропускной способности и оснащения современным технологическим оборудованием для приема пассажиров внутренних и международных авиалиний. Положительное заключение выдано по итогам экспертного сопровождения проекта, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".
Создание нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинска началось в конце 2017 года, но вскоре проект был заморожен. Расконсервация объекта и возобновление строительства потребовали пересмотра ранее принятых проектных решений,
Новые расчетные показатели аэровокзала учитывают поэтапное развитие аэропорта Южно-Сахалинска в перспективе до 2033 года. Максимальная пропускная способность сектора внутренних воздушных линий на расчетный год составит 1000 пассажиров в час. На международных линиях - 600 пассажиров в час, в том числе 300 на вылет и 300 на прилет.
"Последующее техническое перевооружение сектора международных внутренних линий, включая устройство зоны обслуживания трансферных пассажиров и пассажиров стран ЕАЭС, предполагается на втором этапе строительства аэровокзала", - сообщила главный эксперт проекта Лариса Бондарь. Пропускная способность зоны ЕАЭС предполагает прием 120 пассажиров в час на вылет и столько же - на прилет.
В связи с изменением технологических решений и пропускной способности аэровокзала откорректированы планировочные решения основных технологических помещений, а также помещений дополнительного обслуживания пассажиров и служебных помещений на первом, втором и третьем этажах. В том числе увеличена площадь досмотра пассажиров на входе в здание площадь и площадь ожидания перед досмотром.
Из стерильного зала ожидания вылета внутренних воздушных линий предусмотрено 7 выходов на посадку. В новый перечень возводимых зданий и сооружений также добавлена пешеходная галерея "сухой пассажир". На привокзальной площади обустроят парковку на 704 машино-места.
При проектировании нового аэровокзала учтена высокая сейсмическая активность региона.
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