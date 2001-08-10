Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2023
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09:33, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести мойву по 50 рублей за килограмм

Южносахалинцев приглашают приобрести мойву по 50 рублей за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители и гости Южно-Сахалинска 11 апреля могут приобрести свежую мойву по 50 руб. за кг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Продажа рыбы будет осуществляться с 10.00 до 17.00 на торговой площадке у ТЦ «Странник» в Луговом (ул. Дружбы, 56).

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».

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