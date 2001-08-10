Южносахалинцы поделились рецептами здорового питания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обмен секретами здорового образа жизни, кулинарными находками, особенностями подсчета калорийности блюд состоялся в рамках конкурса «Здоровое питание — залог долголетия». Мероприятие, инициатором которого стал Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, прошло в рамках Всемирного дня здоровья.

Как рассказала директор департамента социальной политики Эльвира Юркова, конкурс прошел при поддержке администрации города и общественных объединений. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» к участию пригласили и южносахалинцев серебряного возраста. Состязание проходило по четырем номинациям: блюда для профилактики сахарного диабета, поддержки иммунитета, профилактики стресса, а также укрепления сердечно-сосудистой системы. На суд жюри представили 22 работы. При этом среди конкурсантов были не только женщины, но и мужчины.

- Это ежегодный конкурс, который мы не прерывали даже во время ковидных ограничений и проводили его онлайн, - рассказала главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова. - Здоровое питание — один из факторов сохранения и укрепления здоровья. Сегодня во всем мире уделяется большое внимание именно культуре здорового питания. Отмечу, что продолжительность жизни в Южно-Сахалинске растет, а показатель смертности снижается. Это результат большой работы администрации города, специалистов в сере здравоохранения, физической культуры и спорта, других сфер. Мы информируем людей о необходимости активно двигаться, употреблять меньше соли, подсчитывать калории. Эти, казалось бы, несложные шаги приводят к большому и важному результату — продуктивной и здоровой жизни.

Члены жюри отметили, что конкурсанты старались не только использовать полезные продукты, но и особое внимание уделили презентации блюд. Отдельно оценивалось использование сахалинских продуктов.

На этой неделе в областном центре состоятся мероприятия по популяризации подсчета калорий, которые направлены на пропаганду ЗОЖ и борьбу с ожирением.