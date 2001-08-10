В Южно-Сахалинске после зимы обследуют зеленые насаждения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице приступили к плановым работам по обследованию зеленых насаждений после зимнего периода на озелененных территориях общего пользования - скверах, аллеях, бульварах. В первую очередь специалисты подрядных организаций выявляют деревья, поврежденные в результате снегопадов, обеспечивают необходимое лечение с помощью специализированных препаратов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В новом сезоне мероприятия по обследованию деревьев и других зеленых насаждений стартовали с бульвара Анкудинова, сейчас работы продолжаются, в том числе, в сквере Асахикава. Весной муниципалитет планирует обследовать все объекты городского зеленого хозяйства, которых на территории городского округа - 44.

Озелененные территории общего пользования, к которым относятся скверы, бульвары, аллеи, являются так называемым зеленым фондом города, который подлежит охране, развитию, сохранению и т.д.

Данный комплекс мероприятий реализуется, в том числе, посредством действующих муниципальных контрактов на содержание объектов городского зеленого хозяйства.

На всех территориях при переходе из зимнего в летний период осуществляются виды работ, направленные на уход за насаждениями. Это, к примеру, прочесывание газонов, кронирование деревьев под естественный вид, обрезка кустарников, вырезка сухих ветвей, прополка приствольных лунок с рыхлением почвы.

- Везде ведется опрыскивание препаратами от насекомых-вредителей, а также в целях предотвращения грибковых заболеваний. Деревья и кустарники удобряются органо-минеральной смесью для восстановления жизненных сил после зимнего периода. Все работы ведутся для обеспечения благоприятной среды проживания горожан, - комментирует начальник отдела охраны окружающей среды МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» Алена Гвоздева.

На сегодняшний день завершились работы по демонтажу защитных конструкций. Напомним, что ежегодно в преддверии зимы специалисты городского управления охраны окружающей среды и озеленения готовят зеленые насаждения к холодам: укрывают защитными материалами и фиксируют с помощью деревянных каркасов. Отметим, что вопросы благоустройства и озеленения остаются особым приоритетом администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина.

В этом году Южно-Сахалинск ждет еще более масштабное озеленение, чем в 2022 году. В предстоящем теплом сезоне в островной столице появятся новые клумбы и газоны - первые высадки цветочной рассады стартуют в начале мая. В этом году планируется побить рекорд прошлого года и высадить миллион цветов. Кроме того, проведут реставрационные высадки деревьев и кустарников.