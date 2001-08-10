Мэр Сергей Надсадин принял участие в работе ParkSeasonEXPO-2023

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск на III Международной выставке-конференции по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха, общественных пространств и особо охраняемых природных территорий вместе с главой областного центра представляли руководители профильных департаментов администрации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В программу события, которое состоялось в Москве, вошли пленарные заседания, тематические сессии, кинолекторий, публичное обсуждение и проч. Они были посвящены широкому кругу вопросов, в том числе экономике и законодательству в сфере аттракционов и парков развлечений, общепиту в парках, использованию электротранспорта на территории общественных пространств, трендам и тенденциям в покрытиях пешеходных зон, проблемам импортозамещения при благоустройстве и т. д.

В числе спикеров на ParkSeasonEXPO-2023 выступили министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худых. В конференции также принимали участие специалисты из Ирана, Уганды, Китая, ЮАР.

- Основным инструментом создания комфортной городской среды сегодня выступает комплексное развитие территорий, - отметил Сергей Надсадин. - Южно-Сахалинск несколько лет назад принял эту концепцию как основную, поэтому застройку новых микрорайонов мы проводим именно с этих позиций. Вместе с тем нужно не забывать об уже имеющихся объектах с продолжительной историей, которые требуют не менее пристального внимания архитекторов, дизайнеров, строителей.

Делегация областного центра познакомилась с наработками муниципальных образований других российских регионов.

- Интересно было узнать, как в работе парков используются национальные традиции разных стран. Это увлекательный опыт, который может быть использован повсеместно, - рассказала член сахалинской делегации, начальник управления охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска Ольга Высоцкая. - Были озвучены реальные примеры, когда открытие многофункционального общественного пространства, где люди разных возрастов могли найти себе занятие по душе, влияло на уменьшение случаев правонарушений. Повторюсь, такой положительный опыт по объединению жителей, по организации условий для их самовыражения, конечно, очень значим для нас.

Также в рамках форума у участников была возможность получить исчерпывающую информацию о российских производителях, создающих продукцию для сферы благоустройства городов и поселков.

Напомним, Южно-Сахалинск укрепил свои позиции в рейтинге Минстроя РФ по индексу качества городской среды, который объединяет 36 индикаторов: безопасность, комфорт, экологичность жилья, общегородских пространств и т. д. По итогам 2022 год островная столица набрала 202 балла в категории «Большие города, находящиеся в условно комфортном климате». Годом ранее этот показатель составлял 183 балла.

Добавим также, что в областном центре успешно реализуются мероприятия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда».