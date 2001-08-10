Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2023
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16:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск продолжают приводить в порядок после зимы

Южно-Сахалинск продолжают приводить в порядок после зимы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ход весенней уборки улицы Невельской проверили губернатор Валерий Лимаренко и первый вице-мэр администрации Андрей Ковальчук, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Улица Невельская в районе ЖК «Адмирал» стала одной из точек субботнего объезда по городу главы области и представителей администрации областного центра. К процессу ручной уборки здесь приступил подрядчик — завод им. Федотова.

- Это пример оперативной уборки, здесь идет так называемый «ручной смет», а затем сюда выйдет спецтехника. После автоматической уборки мусора, эта улица стоит в плане текущего ремонта. До 1 июня ее приведут в порядок, - отметил первый вице-мэр Андрей Ковальчук.

Как отметил вице-мэр Алексей Римша, особенность этого участка улицы в том, что она является еще и придомовой территорией жилищного комплекса «Адмирал»:

- После ручной уборки, круглосуточно начнут работу пылесосы. Кроме этого, здесь будет проведен текущий ремонт асфальтового покрытия. И вместе с этим, совместно с управляющей компанией захватим ямочным ремонтом все дворы, прилегающие к этой улице. Таким образом, предотвратим вынос грязи и обеспечим комфортное движение для жителей, - отметил Алексей Римша.

Добавим, текущий ремонт дворовых территорий завершится до конца мая. Управляющие компании подают заявки на ямочный ремонт, формируется план. Второй этап этих работ будет реализован летом.

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