Флешмоб "Я люблю ЗОЖ" объединил более 150 жителей Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В городской спортивной школе по греко-римской борьбе состоялась акция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья. Южносахалинцы объединились для флешмоба, фотосессии и массовой зарядки с заслуженным мастером спорта и чемпионкой мира по сноуборду - Софией Надыршиной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Организатором события выступил департамент по физической культуре и спорту администрации города совместно с областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики.
- Южно-Сахалинск — город спортивных, здоровых людей, которые стремятся активно проводить свой досуг. Об этом говорит и количество участников сегодняшнего флешмоба. Каждый из участников события пришел с отличным настроением сделать разминку с гордостью Южно-Сахалинска, знаменитой сноубордисткой Софией Надыршиной. Благодаря таким примерам у подрастающего поколения есть мотивация стремиться к высоким достижениям, - отметила директор департамента социальной политики администрации города Эльвира Юркова.
Отметим, участники события выстроились в форме букв, чтобы образовать фразу: «Я люблю ЗОЖ», после этого началась зарядка с чемпионом. Личным комплексом упражнений поделилась заслуженный мастер спорта, победительница и серебряный призёр чемпионата мира по сноуборду, шестикратная чемпионка мира среди юниоров, участник олимпийских игр София Надыршина:
- Спорт - это определенный стиль жизни, всем обязательно надо стремиться быть активнее! Это могут быть просто прогулки, надо развиваться, тогда все будут здоровые, сильные, ловкие и все будет хорошо, - поделилась София Надыршина.
Как рассказала главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова, мероприятие планировали провести на улице, но по погодным условиям перенесли в помещение:
- Мы призываем южносахалинцев к здоровому образу жизни! Сегодня здесь юные спортсмены, школьники, представители общественных организаций, администрации города. Мы подаем пример всему Сахалину, мотивируем людей к физической активности, ведь физкультура и спорт продлевают жизнь, - отметила Елена Столярова.
Участником акции стал ученик школы № 5 Тимофей Какаулин, который на протяжении двух лет занимается легкой атлетикой: «Мне очень понравилось повторять упражнения за Софией Надыршиной. Было очень здорово».
Добавим, флешмоб, приуроченный ко всемирному дню здоровья планируется проводить в Южно-Сахалинске ежегодно и привлекать к событию как можно больше приверженцев здорового образа жизни.
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