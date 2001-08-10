Детский сад "Жемчужина" в Южно-Сахалинске присоединился к проекту "Сопричастность"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается реализация проекта «Сопричастность», к которому ежедневно подключаются коллективы и неравнодушные горожане. Детский сад №46 "Жемчужина" также собрал посылки для бойцов, участвующих в специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказала старший воспитатель детского сада Ирина Молчанова, коллектив дошкольного образовательного учреждения и родители воспитанников укомплектовали несколько коробок и принесли их в пункт приема в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия».
- Помимо предметов первой необходимости, в коробки мы вложили письма и рисунки наших воспитанников, в которых ребята напоминают солдатам, что их ждут, их любят и в них верят, - поделилась Ирина Молчанова.
Напомним, проект «Сопричастность» инициирован сахалинским отделением партии «Единая Россия». В областном центре он реализуется при содействии местного отделения под руководством мэра Сергея Надсадина.
Присоединиться к акции могут все желающие. В островной столице открыты пункты сбора посылок в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (каб. 325), ул. Больничной, 34. Перечень необходимых вещей размещен в официальном телеграм-канале.
Подробную информацию о проекте «Сопричастность» можно получить по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.
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