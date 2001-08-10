Сахалинцы могут предложить свои идеи по укреплению суверенитета России и достижению национальных целей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе стартовал сбор идей и проектов в рамках третьего ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени». Он пройдет в Москве 28-29 июня. Заявочная компания продлиться до 17 апреля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Форум направлен на отбор и реализацию идей, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей до 2030 года.

Сбор инициатив и проектов осуществляется через краудсорсинговую платформу по шести направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Цифровые сервисы».

С подробной информацией о Форуме можно ознакомиться на сайте.