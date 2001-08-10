Строительство автобусного парка в Южно-Сахалинска идет с опережением графика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подрядная организация ведет работы по строительству здания административно-бытового комплекса. На данном этапе завершено бетонирование одной из секций, ведутся работы по армированию первого этажа. Рабочее совещание на строительной площадке провел вице-мэр Ильдар Ахтариев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Также, как сообщил главный инженер строительной компании ООО «Остов» Владимир Гвон, техника продолжает отсыпку территории и подготовку котлована под здание ремонтного комплекса. В ближайшее время ожидается поставка оборудования и монтаж инженерных коммуникаций – КНС, водозабора, пожарных резервуаров и других составляющих. Как отметил Ильдар Ахтариев, строительство автобусного парка идет с небольшим опережением графика.
– Работы, запланированные на май, в настоящее время уже производятся. Строительные материалы, все комплектующие поставляются на объект в срок. Обсудили вопрос сдачи автопарка в эксплуатацию. Объект очень значимый для города. Важно синхронизировать строительство с процессом выезда автобусного парка с временной площадки, чтобы автопарк начал полноценно работать уже осенью 2024 года, – отметил Ильдар Ахтариев.
Возведение автобусного парка, на котором будет базироваться автопарк крупнейшего муниципального перевозчика – АО «Транспортная компания», ключевое мероприятие масштабной транспортной реформы Южно-Сахалинска, которая реализуется в городе по инициативе мэра города Сергея Надсадина, при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко. Новая база по всем параметрам будет отвечать современным требованиям. В том числе здесь планируется обслуживать новый подвижной состав – в этом году планируется поступление в Южно-Сахалинск 100 газомоторных автобусов большого и среднего класса. Кроме зданий производственного и административно-бытового комплексов, на территории будет располагаться трехполосная мойка подвижного состава и многое другое. В настоящее время АО «Транспортная компания» базируется на временной площадке.
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