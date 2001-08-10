Очередную партию гуманитарного груза собрали сахалинцы для своих земляков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очередную партию гуманитарного груза подготовили к отправке волонтёры сахалинского штаба #МЫВМЕСТЕ. Островитяне продолжают собирать посылки для земляков, находящихся в зоне специальной военной операции. Помощь включает в себя вещи первой необходимости, средства гигиены и бытовую химию. В состав груза также вошли адресные посылки и письма от родственников мобилизованных, рисунки и открытки от школьников и воспитанников детских садов, окопные свечи, медикаменты, одежда, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.
Как рассказала начальник штаба по сбору гуманитарной помощи Сахалинской области Татьяна Зайцева, ежедневно десятки людей несут для наших парней разные вещи, предлагают свои услуги по укомплектовке груза.
«Хочу отметить местных жителей, которые нас приятно удивили своим участием. Житель Антон привёз большое количество новой мужской зимней обуви, которую мы сразу отправили нашим парням. Екатерина– школьную форму и разную одежду–для детей Донецкой и Луганской областей. Нас снабжает коробками Дмитрий, который раз в две недели доставляет в пункт сбора упаковочную тару, в которой мы отправляем в зону СВО собранную гуманитарную помощь. Антонина из Южно-Сахалинска принесла огромное количество новых детских вещей. Простые жители нашего региона делают большой вклад в победу»,–поделилась Татьяна.
Буквально на днях, в сопровождении нашего сенатора от Сахалина и Курил, Андрея Хапочкина, на Донбасс была доставлена партия гуманитарной помощи, отправленная с Сахалина 29 марта. А 6 апреля в госпиталь Луганска доставили коляски, ходунки, костыли и медицинское оборудование для восстановления раненых ребят. Также наши бойцы получили и особо ценный груз – письма от родных и близких.
В рамках национального проекта "Образование" федеральный проект «Социальная активность» направлен на создание условий для развития и поддержки добровольчества как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества. 7 500 000 граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами поддержки и добровольчества в волонтёрскую деятельность. Ежедневно сахалинские волонтёры оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, помогают в комплектации и отправке груза, формируют посылки.
Сахалинская область каждую неделю формирует гуманитарные грузы, для того чтобы помочь всем нашим землякам, которые проходят службу в зоне СВО. Пункты гуманитарной помощи открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (каб.325) и по ул. Больничной, 34. Подробную информацию о проекте и гуманитарной помощи можно получить по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.
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