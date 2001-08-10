"Не справился": на Сахалине главного инженера уволили из-за плохой воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главный инженер МУП "Невельские коммунальные сети" покинул свой пост из-за плохой воды в селе Горнозаводске. На этом 10 апреля настоял губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает astv.ru ссылаясь на Telegram-канал губернатора.
Проблемы с водоснабжением в населённом пункте наблюдались на протяжении длительного времени. Она препятствовала своевременной промывке фильтрующих элементов на станции очистки воды. Специалисты её устранили, а автоматическое оборудование настроили в соответствии с местными погодными условиями, передаёт региональное правительство.
"Чтобы решить проблему, на Сахалин прибыл представитель подрядной организации, которая занималась установкой этого оборудования. Специалист проверил и настроил технику. Сейчас он проводит дополнительное обучение сотрудников станции, направленное на повышение качества и эффективности их работы", - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Также стали известны результаты проверки по факту нарушения эксплуатации объекта ЖКХ. Ответственного за работу водозабора сотрудника уволили.
"Можно бесконечно тратить бюджетные средства на покупку нового оборудования, строить новые многомиллиардные объекты, но пока их не будут обслуживать люди ответственные, компетентные и ратующие за дело, которым они занимаются, никакие проблемы никуда не уйдут. И это, разумеется, касается не только водоснабжения, а всех сфер - и даже той же медицины.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
08:59 4 Апреля На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, трое погибших
16:07 6 Апреля Управляющие компании Южно-Сахалинска начали подавать предварительные заявки на ремонт дворов
15:10 4 Апреля Дизайн новых автобусных остановок Южно-Сахалинска создали дети
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
10:28 16 Марта Обучение у лучших педагогов Музыкальной академии Ларисы Долиной бесплатно пройдут 27 сахалинцев
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?