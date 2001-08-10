"Не справился": на Сахалине главного инженера уволили из-за плохой воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главный инженер МУП "Невельские коммунальные сети" покинул свой пост из-за плохой воды в селе Горнозаводске. На этом 10 апреля настоял губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает astv.ru ссылаясь на Telegram-канал губернатора.

Проблемы с водоснабжением в населённом пункте наблюдались на протяжении длительного времени. Она препятствовала своевременной промывке фильтрующих элементов на станции очистки воды. Специалисты её устранили, а автоматическое оборудование настроили в соответствии с местными погодными условиями, передаёт региональное правительство.

"Чтобы решить проблему, на Сахалин прибыл представитель подрядной организации, которая занималась установкой этого оборудования. Специалист проверил и настроил технику. Сейчас он проводит дополнительное обучение сотрудников станции, направленное на повышение качества и эффективности их работы", - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Также стали известны результаты проверки по факту нарушения эксплуатации объекта ЖКХ. Ответственного за работу водозабора сотрудника уволили.

"Можно бесконечно тратить бюджетные средства на покупку нового оборудования, строить новые многомиллиардные объекты, но пока их не будут обслуживать люди ответственные, компетентные и ратующие за дело, которым они занимаются, никакие проблемы никуда не уйдут. И это, разумеется, касается не только водоснабжения, а всех сфер - и даже той же медицины.