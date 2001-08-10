В Южно-Сахалинске свыше 100 вывесок приведено в соответствие с дизайн-кодом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре владельцы зданий приводят вывески, фасады, входные группы, а также информационные и рекламные конструкции в соответствие с утвержденными правилами и рекомендациями по формированию общей стилистики городской среды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, Южно-Сахалинск одним из первых в стране утвердил дизайн-код. Реализация мероприятий по обновлению городского пространства находится на личном контроле мэра Сергея Надсадина.
Недавно были обновлены вывески на офисах компании "Инвитро".
- Мы неоднократно приходили на консультацию в администрацию города. В итоге нашли компромисс между нашим стилем и новыми правилами и внедрили обновленные вывески, - рассказала генеральный директор ООО "МедОк" (лаборатория "Инвитро") Мария Урванцева. - Считаю, что единые правила нужны. Это помогает навести порядок, и наш город будет еще краше.
Также в этом году в соответствии с дизайн-кодом были изменены вывески сети популярного обувного магазина, японского ресторана на пр. Победы, строительного магазина в пер. Энергетиков и др. коммерческих объектов.
Добавим, в этом году в южно-сахалинский департамент архитектуры и градостроительства поступило свыше 150 заявлений на замену вывесок. Для субъектов малого и среднего предпринимательства в городском бюджете предусмотрены субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением и установкой информационных конструкций в соответствии с дизайн-кодом. Компенсировать можно до 70%. Сумма предельных выплат зависит от вида работ: на изготовление вывески - не более 100 тысяч рублей, на ремонт входных групп - не более 1 млн рублей, на капитальный ремонт фасадов зданий - не более 5 млн. рублей.
Консультацию по дизайн-коду можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская, 88, 7 этаж. Или по телефону 312-647 (доб. 1-5). Согласовать вывеску можно также через портал Госуслуг.
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