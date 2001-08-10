Утонувший в корсаковском порту причал планируют поднять сегодня, 10 апреля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поднять затонувший плавучий причал планируют 10 апреля в корсаковском порту. Об этом сообщает astv.ru, ссылаясь на министерство транспорта региона.

Накануне водолазы Морспасслужбы завершили осмотр объекта. Они провели подводную съёмку. Оказалось, что причал не смещён, второй и третий отсек лежат полностью на грунте. Морспасслужба разработала схему подъёма.

По словам заместителя министра транспорта Максима Жоголева, после подъёма плавучего пирса из воды будет оценен материальный ущерб.