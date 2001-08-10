Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2023
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Южно-Сахалинск готов к пожароопасному сезону
17:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Власти Южно-Сахалинска рассказали, какие дороги будут ремонтировать на предстоящих выходных

Власти Южно-Сахалинска рассказали, какие дороги будут ремонтировать на предстоящих выходных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети. На предстоящих выходных 8 и 9 апреля подрядные организации будут выполнять работы:

- на пересечении Холмского шоссе и ул. Сахалинской;

- на ул. Лермонтова в районе свалки;

- на южной стороне ул. Пуркаева от пр. Мира до ул. Комсомольской;

- на пр. Мира от ул.Сахалинской до ул. Украинской;

- на ул. Хабаровской от Комсомольской до пр. Мира

- на пр. Мира от Сахалинской - в южном направлении.

Водителей просят быть внимательными в указанных районах.

В зависимости от погодных условий график может корректироваться.

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