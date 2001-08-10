В Южно-Сахалинске урны и скамейки возвращают на улицы города после зимы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках работ по весенне-летнему содержанию в Южно-Сахалинске возвращают урны и скамейки, которые убирали с улиц города, чтобы за время снежного сезона их не повредила при расчистке специализированная техника, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации департамента дорожного хозяйства и благоустройства, на сегодня вдоль пешеходных зон по улицам Ленина, Комсомольской, Сахалинской, Больничной, Горького, Вокзальной, проспектов Мира, Победы уже установлено 36 скамеек и 36 урн, 6 скамеек - на остановочных пунктах. К 1 мая дополнительно будет установлено еще 80 скамеек и столько же урн на тротуарах, а также 43 скамейки на автобусных остановках.

Кроме этого, в порядок приводят стационарные урны и скамьи, которые зимовали в городских скверах. Всего таких объектов более 850.

Активные работы по благоустройству и содержанию скверов, общественных пространств, улично-дорожной сети после зимы продолжаются.