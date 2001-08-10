Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ознаменование 78-ой годовщины Великой Победы в Москве состоится Всероссийская патриотическая Акция. Она включает в себя песенный конкурс и Большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Заявочная кампания продлиться до 20 апреля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Цель проекта - создание нового патриотического контента для сохранения исторической памяти.

К экспертному отбору допускаются только песни, написанные участниками конкурса или имеющие разрешение автора стихов и/или музыки на исполнение произведения. Жюри оценивает качество музыкального произведения, а не исполнительский уровень.

Конкурс состоится в четырех номинациях:

- "Одна на всех" - песни о Великой Отечественной войне;

- "Не забывайте наши имена" - песни на тему "Бессмертного полка";

- "Непобедима, широка, горда!" - песни о Родине и малой Родине;

- "Спасибо за память, потомки" - песни, исполняемые семьями из не менее трех поколений.

Конкурс открытый, заявки принимаются со всего мира, с условием, что песня на русском языке. Конкурс делится на два этапа: "заочный" и "очный" (мероприятия "очного" этапа проходят в Москве).

Заочный этап:

Для участия в конкурсе претенденты подают заявку на сайте.

Участие в нескольких номинациях допускается, но при этом на каждую песню подается отдельная заявка.

Очный этап:

В очный этап отбираются 16 песен: по три песни-финалиста в номинациях: "Одна на всех"; "Не забывайте наши имена"; "Непобедима, широка, горда!", две песни в номинации "Спасибо за память, потомки", три песни-обладателей спецприза жюри, песню-обладателя Приза зрительских симпатий и песню Гран-при конкурса. Авторы этих песен примут участие в конкурсном концерте и церемонии награждения.

Концерт и церемония награждения пройдут в Москве, в Музее Победы 1 мая 2023 года.

Песни, прошедшие в финал конкурса, прозвучат в музыкальном сопровождении шествия колонны Бессмертного полка в Москве 9 мая, а также в других крупных городах проведения шествия (офлайн) и будут использованы во время всего периода проведения онлайн-шествия Бессмертного полка.

Заключительные мероприятия Конкурса состоятся 2 мая 2023 года в Крокус Сити Холле. Песня, получившая Гран-при конкурса, прозвучит в исполнении известного артиста или автора песни (по решению режиссерской группы концертной программы) на Большом праздничном концерте "Песни Победы" в Крокус Сити Холле.