Шесть сахалинских проектов благоустройства прошли первый этап Всероссийского конкурса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Все представленные Сахалинской областью для участия в конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в Дальневосточном федеральном округе проекты прошли техническую экспертизу. За выделение средств из федерального бюджета борются проекты благоустройства общественных пространств из Долинска, Корсакова, Макарова, Курильска, Холмска и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В конце марта регион направил пакет документов в Минстрой России. Размер призового фонда конкурса составляет 3,1 млрд рублей. Эти средства распределят среди 32 победителей в соответствии с категориями.
- Благоустройство любого общественного пространства проводится в первую очередь для создания комфортных условий для досуга и отдыха жителей, в нашей области этому уделяется большое внимание. Вместе с тем конкурс открывает возможности привлечь федеральное финансирование на преображение новых мест для отдыха сахалинцев, поэтому мы с радостью откликнулись на возможность поучаствовать, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Сахалинская область представила проекты комплексного благоустройства набережной реки Рогатка в Южно-Сахалинске (2 этап), Янтарный парк, благоустройство и развитие спортивно-оздоровительного парка в Долинске, сквера в Корсакове по улице Краснофлотской, 9 (2 этап), обустройство общественной территории площади Мира по улице Советской в Холмске, смотровой площадки в районе улицы 60 лет Октября и обустройство пешеходной лестницы видовыми карманами в Курильске, а также Этнографического парка "На краю земли" в Макарове.
Ранее презентации проектов рассмотрели на заседании региональной межведомственной комиссии, к обсуждению привлекли активных жителей, которые одобрили идеи преображения новых общественных пространств. Итоги конкурса подведут 28 апреля в Магадане с участием министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:15 Сегодня "Единая Россия" продолжает помогать фронту и жителям новых регионов
09:06 Сегодня Жителей Поронайского района приглашают работать в администрацию
13:00 Сегодня В Южно-Сахалинске приводят в порядок остановочные павильоны
14:57 Сегодня В семи детских садах Южно-Сахалинска оборудовали соляные комнаты
16:47 31 Марта Более четырех тысяч телемедицинских консультаций провели сахалинские врачи с начала года
09:56 31 Марта За информацию о хищении элементов опор объявлено вознаграждение
10:17 Вчера В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
16:49 31 Марта В Южно-Сахалинске прошел фестиваль здоровья для воспитанников центра "Маячок"
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
17:36 9 Марта Капитальный ремонт школ Южно-Сахалинска в рамках федеральной программы по модернизации начнется уже в апреле
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?