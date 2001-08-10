Южно-Сахалинск готов к пожароопасному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 апреля в Южно-Сахалинске проверили готовность служб к пожароопасному сезону. На базе муниципального поисково-спасательного отряда состоялся смотр готовности сил и средств, привлекаемых к мониторингу пожарной обстановки, а также к тушению природных пожаров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В нем приняли участие подразделения пожарной охраны Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона, муниципального поисково-спасательного отряда, специалисты отделов по управлению территориями администрации города, а также органов управления лесным хозяйством. Всего к смотру привлекались 30 человек и 15 единиц техники.

Как рассказал заместитель директора управления по делам ГО и ЧС областного центра Олег Соломанин, смотр проводится ежегодно и входит в план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону.

- В ходе смотра была доведена инструкция с алгоритмом действий в случае природной стихии. Затем ее вручили патрульным, контрольным, маневренным и патрульно-маневренным группам. Весь арсенал средств по борьбе с пожарами готов к началу пожароопасного сезона на территории городского округа, - рассказал Олег Соломанин.

Отметим, для ликвидации огня, помимо техники, у спасателей есть помпы и мобильный куб для воды, которые можно оперативно использовать для ликвидации огня. А также ранцевые огнетушители.

Напомним, при возникновении ЧС нужно обращаться на круглосуточный номер 112.