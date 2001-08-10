В Сахалинской проходит региональный этап чемпионата по профмастерству "Профессионалы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 26 марта по 14 апреля 2023 года на территории Сахалинской области проходит Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий - 2023. Демонстрируют свои знания и навыки более 500 студентов техникумов и колледжей Сахалинской области, овладевшие актуальными для региона профессиями и специальностями, а также школьники, осваивающие основы профессий.
Новое Всероссийское чемпионатное движение пришло на смену чемпионату "Молодые профессионалы", который завершился в сентябре 2022 года.
"Чемпионатное движение даст больше возможностей для профессионального роста и трудоустройства на ведущие предприятия региона. Сегодня наши студенты получают практические знания и могут конкурировать на рынке труда. В этом году более 500 ребят попробуют свои силы и выйдут на новый уровень своих профессиональных навыков. Я желаю всем конкурсантам удачи, стремления. И пусть победит сильнейший", - поделилась министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" (кадры для экономического роста) Национального проекта "Образование". Стратегическая цель нового Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству - содействие в кадровом обеспечении отраслей экономики. Направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании отечественных производителей. В чемпионате будет представлено более 68 компетенций, среди которых: "Добыча нефти и газа", "Туризм", "Социальная работа", "Бережливое производство", "Предпринимательство", "Фармацевтика", и другие. В чемпионате примут участие более 350 студентов и около 150 школьников. География регионального этапа охватывает 9 городов Сахалина, 24 конкурсные площадки.
По окончании чемпионата победители смогут пройти стажировки на лучших предприятиях Сахалинской области и получат возможность трудоустроиться.
Сахалинцы, занявшие первые места на региональном этапе, будут бороться за медали в финале Всероссийского чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге с 27 по 30 ноября 2023 года в рамках Международного форума "Российский промышленник".
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