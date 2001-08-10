В семи детских садах Южно-Сахалинска оборудовали соляные комнаты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воспитанники образовательных учреждений теперь имеют возможность регулярно проходить сеансы галотерапии. Дополнительная оздоровительная услуга предусмотрена в детских садах №28 "Матрёшка", №5 "Полянка", №44 "Незабудка", №36 "Мальвина", №55 "Веснушка", №57 "Бусинка". Также к проекту присоединился частный детский сад "Два+", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Инициативу руководителей по организации работы соляных комнат в детских садах города поддержал департамент образования города Южно-Сахалинска.
Напомним, развитие системы образования, создание условий для комфортного обучения малышей - одно из ключевых направлений работы администрации города. Также особое внимание уделяется мероприятиям, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья маленьких горожан. Как отмечают врачи, посещение соляных комнат способствует профилактике ОРВИ, аллергических реакций, заболеваний ЦНС и многих других проблем.
В рамках межмуниципального сотрудничества администрацией Южно-Сахалинска изучен опыт городов, в которых успешно реализована практика работы соляных комнат в учреждениях образования. В частности, такие помещения организованы во многих детских садах Благовещенска, с которым администрация областного центра не первый год взаимодействует по различным вопросам.
- Соляные пещеры или галокамера успешно себя зарекомендовали в столице Амурской области, и мы тоже решили реализовать идею. Инициативу поддержали родители. Объединились с другими детскими садами и пригласили подрядчика, который обустроил такие комнаты, - рассказала заведующая детским садом №28 "Матрёшка" Ольга Лукьянова.
Тематику и оформление каждый детских сад определил самостоятельно. Так, в соляной комнате детского сада "Бусинка" воссоздана атмосфера Крайнего Севера и культуры коренных народов Сахалина. Открытие соляной пещеры в детском саду "Матрёшка" коллектив решил приурочить ко Дню Космонавтики - на стенах здесь можно видеть сюжеты с изображением планет и космических кораблей. Особое настроение в соляных комнатах детсадов "Незабудка" и "Полянка" создается за счет погружения в атмосферу отдыха на морском побережье, которую дополняет музыка с шумом морского прибоя.
- В учреждении много творческих, образовательных зон, каждая из которых соответствуют определенной тематике. Наша соляная комната - в морском стиле - это очень близко каждому сахалинцу. Шум волн способствует релаксации. Кроме того, соль имитирует песок, это значит, что малышам будет интересно проводить здесь время, - рассказала Анна Загнойко, заведующая детским садом №44.
В нескольких учреждениях соляные комнаты уже начали работу. Их открытие в детских садах "Бусинка" и "Полянка" приурочили ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. Для детей подготовили развлекательные программы, в завершении которых детям показали новые помещения. В других учреждениях соляные комнаты начнут принимать детей в ближайшее время.
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