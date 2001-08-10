Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По инициативе правительства Сахалинской закуплено 138 единиц новых автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок по территории Сахалинской области. 42 новых автобуса поступят на Сахалин в ближайшее время. Еще 96 автобусов ожидается во втором квартале текущего года, расскахали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

20 автобусов марки МАЗ предназначены для городских маршрутов и уже находятся в порту Ванино. Автобусы марки Yutong в количестве 22 единиц проходят процедуру таможенного оформления, по прибытию их направят на пригородные маршруты.

- Новые автобусы 2023 года выпуска, они отличаются высоким качеством и вместительностью. В автобусе 22 посадочных места, а полная заполняемость от 60 мест. Это преимущество позволит нам перевозить большее количество пассажиров в максимально комфортных условиях. Также конструкция автобуса позволяет перевозить маломобильных граждан, - прокомментировал Эдуард Ри первый заместитель министра транспорта.

Планируется полностью обновить подвижной состав на пригородных маршрутах №111 Южно-Сахалинск - Анива, №112 Южно-Сахалинск - Долинск, №115 Южно-Сахалинск - Корсаков. Всего на эти маршруты запланировано поставить 38 новых автобусов.

- Я проживаю в Аниве, на работу езжу в Южно-Сахалинск, автобусы часто ломаются. Зимой плохо отапливаются. Люди опаздывают на работу, учебу, сгорают записи к врачу. Мы очень ждем новые автобусы, и надеемся, что эта проблема в скором времени решится, - сказала жительница города Анивы.

Еще 100 автобусов будут работать на востребованных маршрутах Южно-Сахалинска. Стоит отметить, что все автобусы работают на экологически чистом метане.

Напомним, по поручению Губернатора Валерия Лимаренко для нового транспорта строится современный автобусный парк в южной части города. Он станет базой для городских и пригородных автобусов, здесь будут выполняться все виды технического обслуживания и ремонта техники, а для сотрудников создадут комфортные условия.