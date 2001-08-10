Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2023
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14:39, | Новости общества Сахалина и Курил

42 новых автобуса поступят на Сахалин в ближайшее время

42 новых автобуса поступят на Сахалин в ближайшее время

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По инициативе правительства Сахалинской закуплено 138 единиц новых автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок по территории Сахалинской области. 42 новых автобуса поступят на Сахалин в ближайшее время. Еще 96 автобусов ожидается во втором квартале текущего года, расскахали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

20 автобусов марки МАЗ предназначены для городских маршрутов и уже находятся в порту Ванино. Автобусы марки Yutong в количестве 22 единиц проходят процедуру таможенного оформления, по прибытию их направят на пригородные маршруты.

- Новые автобусы 2023 года выпуска, они отличаются высоким качеством и вместительностью. В автобусе 22 посадочных места, а полная заполняемость от 60 мест. Это преимущество позволит нам перевозить большее количество пассажиров в максимально комфортных условиях. Также конструкция автобуса позволяет перевозить маломобильных граждан, - прокомментировал Эдуард Ри первый заместитель министра транспорта.

Планируется полностью обновить подвижной состав на пригородных маршрутах №111 Южно-Сахалинск - Анива, №112 Южно-Сахалинск - Долинск, №115 Южно-Сахалинск - Корсаков. Всего на эти маршруты запланировано поставить 38 новых автобусов.

- Я проживаю в Аниве, на работу езжу в Южно-Сахалинск, автобусы часто ломаются. Зимой плохо отапливаются. Люди опаздывают на работу, учебу, сгорают записи к врачу. Мы очень ждем новые автобусы, и надеемся, что эта проблема в скором времени решится, - сказала жительница города Анивы.

Еще 100 автобусов будут работать на востребованных маршрутах Южно-Сахалинска. Стоит отметить, что все автобусы работают на экологически чистом метане.

Напомним, по поручению Губернатора Валерия Лимаренко для нового транспорта строится современный автобусный парк в южной части города. Он станет базой для городских и пригородных автобусов, здесь будут выполняться все виды технического обслуживания и ремонта техники, а для сотрудников создадут комфортные условия.

 

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