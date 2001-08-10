Тихоокеанское
информационное агентство
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14:07, | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 марта в 13.22 (сах) зарегистрировано землетрясение в 150 км южнее г. Северо-Курильск в акватории Тихого океана. Магнитуда сейсмособытия составила 5.7, глубина 80 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Землетрясение ощутили жители г. Северо-Курильск. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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