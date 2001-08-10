В Южно-Сахалинске приводят в порядок остановочные павильоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Весенняя уборка в Южно-Сахалинске набирает обороты. Коммунальные и дорожные службы моют дороги, тротуары, дорожные ограждения. Кроме того, в теплое время года к задачам рабочих по ежедневной уборке городских остановочных павильонов возобновилась регулярная комплексная мойка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В пятницу, 7 апреля, сотрудники подрядных организаций с применением спецтехники, которой можно осуществлять помывку, ведут работы на остановочных павильонах по ул. Горького и пр. Победы. Специалисты отмечают, что работы в пасмурную погоду позволяют дольше сохранить чистоту павильонов: на них не оседает дорожная пыль.

В администрации Южно-Сахалинска организован регулярный мониторинг качества обслуживания объектов, в том числе для принятия решения об оперативной помывке. Его ведут специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства, департамента общественной безопасности и контроля. Также сами подрядчики следят за состоянием остановочных павильонов и принимают решение об оперативной мойке.

- С сегодняшнего дня работы по помывке пунктов ведутся по всему городу. Работники подрядных организаций с применением спецтехники с и моющих средств отмывают загрязнения. Сегодня специалисты трудились на остановочных павильонах по ул. Горького, приступили к работам на пр. Победы, - комментирует начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Андрей Нечепуренко.

В ведении муниципалитета на данный момент 227 остановочных павильонов, за состоянием которых постоянно следят, 24 из них планируется обновить в этом году.

Свои замечания по содержанию автобусных павильонов в Южно-Сахалинске жители могут оставлять по телефону диспетчерской департамента дорожного хозяйства и благоустройства: 300-475, через социальные сети администрации города или через портал «Сахалин.Онлайн».