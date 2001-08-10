Малоимущим семьям из Невельского района помогут с лечением детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На личном приеме к губернатору Валерию Лимаренко обратилась мать-одиночка из Невельска. Невысоких доходов семьи не хватает на оплату медицинских услуг для младшей дочери. По поручению главы региона для девочки организуют бесплатное лечение. Всего на встрече были рассмотрены жизненные ситуации пяти семей из Невельского района и приняты адресные решения, которые позволят улучшить материальное положение людей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Жительница Невельска рассказала губернатору, что одна воспитывает двоих детей. Временно она не работает, потому что постоянно ездит с младшей дочерью в Южно-Сахалинск на лечение.
– У меня ребенок заикается. Долго искали причину в психиатрии. Делали МРТ мозга за свой счет. Потом нам посоветовали хорошего невролога в Южно-Сахалинске. Обратились тоже платно. Оказалось, что дело в дисбалансе в грудной клетке. Нужно срочно это исправлять, пока непоздно. Массаж, остеопат – сумма для нас получается очень внушительная, – поделилась мама-одиночка.
Валерий Лимаренко поручил организовать для девочки бесплатное лечение и при необходимости помочь с поездками в областной центр. Также женщине предложат варианты трудоустройства, которые не помешают ей уделять время здоровью дочери.
Другой матери-одиночке из Невельска помогут организовать бесплатную реабилитацию для шестилетнего ребенка с аутизмом в одном из федеральных центров. Женщина рассказала также, что не может выйти на работу, так как ребенку требуется специальное питание.
– Мы завтракаем дома. Перед обедом я его забираю. У нас строгая диета, таких продуктов нет в детском садике, – пояснила мама.
На встрече с губернатором было принято решение, что районная администрация организует в дошкольном учреждении диетическое питание для юного невельчанина. Тогда женщина сможет выйти на работу на полный день, по специальности она – юрист. В следующем году, когда ребенок пойдет в коррекционную школу в Луговом, невельчанке помогут организовать переезд в областной центр.
Еще одна одинокая мама уже перебралась в Южно-Сахалинск и обратилась за помощью в получении арендного жилья. Областные власти помогут женщине найти работу в бюджетной сфере, по образованию она – бухгалтер. Также ей предложили пройти обучение по бухгалтерскому учету для предпринимателей. Новые компетенции позволят женщине оформить самозанятость и получать дополнительный доход.
Решить квартирный вопрос хотела также многодетная мама, которая сейчас живет с тремя детьми в съемной однокомнатной квартире. Женщине помогут встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий после официального трудоустройства. Невельчанке уже предложили несколько вакансий.
На приеме у главы региона побывала также полная многодетная семья из Горнозаводска. Глава семьи получил инвалидность по онкологии и временно не работает. Если позволит лечащий врач, мужчине предложат варианты трудоустройства, где не требуется большого физического труда.
Кроме того, у семьи есть планы по развитию личного подсобного хозяйства. Начинающие фермеры получили земельный участок, планируют выращивать там овощи и разводить кур. С жителями Невельского района заключат социальный контракт, который позволит им получить средства на развитие собственного дела.
Напомним, благодаря индивидуальной работе за прошлый год удалось почти в два раза снизить количество семей, находящихся за чертой бедности. Число малообеспеченных сахалинцев и курильчан уменьшилось более чем на 18 тысяч человек – это порядка 5,5 тысяч семей.
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