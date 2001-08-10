На Сахалине стартовала малая посевная кампания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области приступили к выращиванию рассады лука и капусты в рамках малой посевной кампании. Первыми работу начали совхозы "Южно-Сахалинский" и "Тепличный", а также АО "Соколовский". Качественные семена аграрии приобрели благодаря мерам поддержки сахалинского правительства. В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах предстоит вырастить около 11 миллионов штук растений для посадки на 270 гектарах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Высадка капусты продлится до лета, в зависимости от группы спелости и вида капусты: от белокочанной до цветной, брокколи, кольраби, краснокочанной. Кроме того, в хозяйствах вырастят рассаду и для реализации населению, в том числе таких востребованных культур как томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки. Уже несколько лет большинство хозяйств островного региона ведет посев, используя кассетную технологию.

- Выращивание в кассетах - современная технология. При пересадке в грунт не травмируется корневая система. Растение меньше страдает, быстрее приживается и растет, а также дает лучший урожай, - отметила главный агроном АО "Совхоз Южно-Сахалинский" Анастасия Семакина.

Одновременно идет и подготовка к весеннем полевым работам, которые традиционно начинаются на Сахалине в первой-второй декаде мая. Особое внимание хозяйства акцентируют на закупке минеральных удобрений и средств защиты растений, подготовке семенного и посадочного материала, а также сельскохозяйственной техники. В этом году планируется засеять не меньше, чем в прошлом году - около 2000 га картофелем и 600 га овощами открытого грунта. Этого достаточно, чтобы обеспечить жителей островного региона свежей продукцией местного производства. Еще на 6500 га высадят кормовые культуры.

- Мы уверенно наращиваем темпы производства и стремимся по максимуму обеспечить жителей Сахалинской области своими овощными культурами. Для этого ежегодно повышаем качество подготовки почвы, приобретаем удобрения, средства защиты. К примеру, в прошлом году мы существенно увеличили ставки на приобретение минеральных удобрений и проведение мелиоративных работ, предприятиям оказывается максимальная поддержка, - отметила министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко.

Напомним, сегодня Сахалинская область сохраняет лидирующую позицию среди дальневосточных регионов по самообеспеченности овощами. На сегодня островной регион обеспечивает ими себя на 66 процентов. Основной объем производства местных агропредприятий и фермеров составляют овощи открытого грунта. Также благодаря тепличным комплексам сегодня жители области круглый год обеспечены овощами защищенного грунта, прежде всего, томатами и огурцами.