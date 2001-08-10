Сахалинцы смогут увидеть около 20 всемирно известных азиатских дорам в апреле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Онлайн-кинотеатр KION(18+) от экосистемы МТС продолжает расширять свой каталог корейских и китайских дорам. Аналитики KION проанализировали популярность азиатских сериалов среди подписчиков с апреля 2022 года по март 2023: данные показали, что зрительский интерес за последние полгода вырос в два раза. Поэтому с 3 апреля в библиотеке будут доступны новые проекты: детектив «Мышь»(18+) с актером Ли Сын-ги, боевик и фаворит премий Китая «Мистер правильный»(18+), исторические драмы и многое другое.

С начала 2000-х годов азиатские сериалы постепенно захватили мир, сейчас с восточными киностудиями работают главные игроки кинобизнеса, понимая, насколько востребован такой контент. Жанровое разнообразие, высокое качество продукта, четкое понимание аудитории — за это ценят кино Южной Кореи, Китая и Японии. Российская киноиндустрия ищет новые рынки, поэтому дорамы, достигшие успеха в стране оригинала — идеальный выбор для отечественной аудитории.

Корейская индустрия славится мелодрамами для женской аудитории. «Поиск: www»(15+) рассказывает истории трех девушках, работающих в соперничающих компаниях. Одна из них Бае Та Ми — глава IT-корпорации, у нее нет времени на свидания, но в один день она знакомится с молодым композитором Паком Мо-гуном и влюбляется в него.

Романтическую тему продолжает проект «Часть твоего разума»(18+). Программист Му-ха Вон много лет спустя не может забыть о своей первой любви, и задумывает создать искусственный интеллект по образу той самой девушки. Ее зовут Ким Джи-су, она специалист по записи классической музыки. Судьба сводит их, но они не помнят имена друг друга.

Сразу два популярных корейских сериала сняты в жанре детектива: «Мышь»(18+) и «Сто миллионов звезд с неба»(15+). В первом полицейские Джонг Ба-рем и его напарник Гу Мон-чи во время охоты за преступником задумываются, сможет ли общество избавляться от опасных людей, обнаруживая их по генному коду; во втором сестра следователя начинает встречаться с мужчиной и догадывается, что ее возлюбленный может быть как-то связан с недавним убийством студентки. Главные звезды проектов, актеры Ли Сын-ги, Чон Сон-мин и бывший поп-певец Со Ин-гук — обладатели многомиллионной аудитории в соцсетях и гости телешоу.

На восточном рынке с корейскими дорамами успешно конкурируют китайские. У дантиста Ченга Хао в сериале «Мистер правильный»(18+) есть необычное хобби: он любит устраивать личную жизнь друзей, хотя сам ни в кого влюблен не был. Паттерн его поведения ломает Луо Юэ: они встречаются во время деловой поездки в Антверпен, и по возвращению в Пекин он продолжает думать о ней.

Также подписчикам онлайн-кинотеатра KION будут доступны другие проекты из Китая «Мятежная принцесса»(18+), «Начало»(18+), «Всего лишь тридцать»(15+), «Остановись, мисс Хуа»(18+), «Идеал любви»(18+), «Единственная, кого ты не видел»(18+) и Южной Кореи «Когда Дьявол назовет твое имя»(16+), «Жена, которую я знал»(18+), «Тайный королевский инспектор и Чо-и»(15+), «Адвокат вне закона»(15+).

Обширная библиотека азиатских сериалов уже доступна в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС.