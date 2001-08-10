Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2023
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Южносахалинцев приглашают приобрести мойву по 100 рублей за килограмм
11:21, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести мойву по 100 рублей за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 7 апреля, свежую мойву жители и гости областного центра смогут приобрести с 11.30 до 17.00 на торговой площадке южнее дома №26 по ул. Пограничной (в районе ТЦ «Янтарь») и в магазине «Морепродукты» по ул. Комсомольской 298/1.

Стоимость мойвы - 100 руб/кг.

Торговля проводится в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".

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