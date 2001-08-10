Тихоокеанское
информационное агентство
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11:07, | Новости общества Сахалина и Курил

Узники фашистских лагерей поделятся с сахалинцами своими воспоминаниями

Узники фашистских лагерей поделятся с сахалинцами своими воспоминаниями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематический вечер, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей», пройдет Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 11 апреля в 15.00. Встреча подготовлена совместно с областным Союзом ветеранов, Южно-Сахалинской городской организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, при поддержке правительства Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

На мероприятии будут представлены фотодокументы, фрагменты видеоматериалов о концентрационных лагерях смерти, прозвучат стихи, музыка и воспоминания узников о тех страшных событиях. Перед молодежной аудиторией юнармейцев, учащихся школ города, военнослужащими армейского корпуса выступят очевидцы, бывшие узницы детских концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны.

Вечер пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-38.

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