Сахалинские дорожники приступили к работам по модернизации дорог регионального значения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением тепла продолжился капитальный ремонт участка дороги Лиственичное - Охотское протяженностью 5,1 километра и моста через реку Быструю в селе Огоньки, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В ближайшие месяцы островным дорожникам предстоит модернизировать 40,7 километра дорог регионального значения и четыре автомобильных моста общей длиной более 180 погонных метров. Работы будут финансироваться из регионального бюджета, а также за счет федеральных средств в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Общая сумма - 9,4 миллиарда рублей.

- В первую очередь мы сосредоточили усилия на объектах инфраструктуры, которые имеют ключевое значение для экономики всей области и отдельных муниципальных образований. Например, в этом году особое внимание уделяем дороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. По ней ведутся перевозки пассажиров и грузов в интересах сразу трех муниципальных образований. Современная автодорога позволит прочнее связать их как между собой, так и с остальными районами острова, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В этом году на дороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск появятся новые участки твердого покрытия общей протяженностью более 28 километров. В частности, начнутся работы на отрезке длиной 6,9 километра между Холмском и селом Яблочное. Помимо экономического значения, этот участок дороги важен в социальном плане. По нему жители юга Сахалина едут к популярному месту отдыха - пляжу в селе Яблочное. Твердое покрытие, которое заменит ухабистую грунтовку, сделает поездку к морю более комфортной.

Кроме того, на дороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск отремонтируют два моста. Первый - через реку Парусную в селе Парусное, второй- через ручей у села Пензенское. Продолжится строительство моста через реку Целебная в селе Яблочное. Модернизация предстоит еще одному объекту на западном побережье - мосту через реку Амурскую у села Лопатино Невельского района.