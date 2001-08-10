Тихоокеанское
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09:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Поронайского района приглашают работать в администрацию

Жителей Поронайского района приглашают работать в администрацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 апреля с 10:00 до 14:00 в Общественной приемной пройдет прием граждан, желающих трудоустроиться в администрацию Поронайского городского округа или в подведомственные учреждения.

Замещение вакантных должностей актуально по разным направлениям: ЖКХ, архитектура, строительство, финансы, образование, культура, спорт и другое. По итогам первого приема, прошедшего в марте, несколько соискателей, обладающих необходимыми навыками, уже находятся в процессе трудоустройства.

Записаться на прием, а также задать интересующие вопросы в день приема можно по телефону Общественной приемной 8(42431)5-55-55.

На приеме при себе необходимо иметь документы об образовании, сведения о трудовой деятельности и иные документы, подтверждающие квалификацию, навыки и умения.

Прием проведет вице-мэр Анастасия Николаевна Глухих.

Всех желающих приглашают на собеседование.

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