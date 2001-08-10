"Единая Россия" продолжает помогать фронту и жителям новых регионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С первых дней спецоперации региональные отделения "Единой России" объединились для помощи жителям новых территорий и военнослужащим. За это время партия отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Ее можно получить в 25 гумцентрах, открытых в новых регионах.

Ежедневно фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и всем необходимым для повседневной жизни, а также лекарствами отправляют со всей страны. Из Тюмени активисты "Единой России" отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Более полутора тонн строительных инструментов собрали волонтёры партии и жители юго-запада Москвы для нужд Мариуполя. Помимо этого, московские единороссы доставили аппараты искусственной вентиляции легких, а также две тонны медицинских препаратов, расходных материалов для операций разной сложности. Жители Оренбургской области собрали вещи для детей ЛНР: игрушки, одежду и сладости. Помимо этого, маленьким жителям республики направили спортивный инвентарь.

С самого начала специальной военной операции наши воины на передовой получают помощь от земляков, - отметил депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин. Сахалинцы и курильчане сразу поддержали проект "Сопричастность", который предложил запустить секретарь регионального отделения Партии, губернатор Сахалинской Валерий Лимаренко. Проект объединяет островитян, которые хотят помочь нашим бойцам, каждый - как может, по велению сердца. Так, при поддержке бизнес-сообщества приобретается транспорт и военное снаряжение, серебряные волонтеры вяжут маскировочные сети и теплые носки, дошкольники отправляют бойцам открытки и рисунки, волонтеры-медики преподают тактическую медицину для мобилизованных. В марте был запущен канал адресной полевой почты, и теперь бойцы могут получать посылки от своей семьи. На сегодня на Донбасс с Сахалина отправлено почти 400 тонн необходимых грузов - продуктов, медикаментов, средств гигиены, экипировки. Мы приближаем победу вместе, и эта работа не прекращается ни на минуту.

Помогают распределять и доставлять гумпомощь на местах волонтёры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты". В гуманитарной миссии партии приняло участие уже более 1,5 тысяч активистов молодёжных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

В новых регионах по линии гуманитарной миссии "Единой России" работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе - на передовой. Также "Единая Россия" запустила проект "Единая Россия спасает". По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжело раненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.

В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске "Единая Россия" вместе с благотворительным фондом "Ридовка помогает" открыла пункты обогрева. Последний с учетом ситуации в городе, где нет нормального водоснабжения и сохраняются проблемы с электричеством, работает еще и как пункт помощи. Здесь жители могут не только попить чай, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться к волонтёрам за бытовой помощью.

Особое внимание "Единая Россия" уделяет поддержке фронта. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. "Единая Россия" доставила на передовую более 1,5 тысяч радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжёлую строительную технику. Закупает партия для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

Помощь фронту оказывается ежедневно. Из крымского Судака на днях отправился груз с приборами ночного видения и медикаментами. Из Удмуртии - автомобили УАЗ, коптеры, тепловизоры, маскировочные сети и костюмы, печь для полевой бани, окопные свечи. Из Москвы на участок фронта Сватово-Кременная в ЛНР привезли специальные акустические системы и генераторы, из Татарстана - автомобиль для бойцов из Набережных Челнов. Помимо этого, "Единая Россия" оказывает поддержку семьям участников СВО. Ей уже смогли воспользоваться более 25 тысяч семей.