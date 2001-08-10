Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2023
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Пешеходов Южно-Сахалинска информируют о частичных ограничениях на ул. Сахалинской
17:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пешеходов Южно-Сахалинска информируют о частичных ограничениях на ул. Сахалинской

Пешеходов Южно-Сахалинска информируют о частичных ограничениях на ул. Сахалинской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с продолжением работ по благоустройству набережной реки Рогатки с 7 апреля будет ограничен проход по тротуару с северной стороны ул. Сахалинской от ул. Комсомольской до пешеходного перехода возле гостинцы "Ориенталь", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обойти данный участок можно по тротуару на противоположной стороне улицы. Ограничения продлятся ориентировочно до конца июля.

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