Пешеходов Южно-Сахалинска информируют о частичных ограничениях на ул. Сахалинской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с продолжением работ по благоустройству набережной реки Рогатки с 7 апреля будет ограничен проход по тротуару с северной стороны ул. Сахалинской от ул. Комсомольской до пешеходного перехода возле гостинцы "Ориенталь", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обойти данный участок можно по тротуару на противоположной стороне улицы. Ограничения продлятся ориентировочно до конца июля.